La partita in Metrocittà. Si rinnova il consiglio:. Mantellassi e Donnini sono tra i candidati

Tempo di rinnovo per il consiglio della Città Metropolitana di Firenze, che chiamerà alle urne per esprimere il proprio voto i sindaci e i consiglieri eletti dei 41 comuni che la compongono. I sindaci candidati dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa sono Emma Donnini (Fucecchio) e Alessio Mantellassi (Empoli) mentre fra i consiglieri comunali candidati a un seggio alla MetroCittà figurano Guicciardo Del Rosso (Capraia e Limite), Alessandro Scipioni (Vinci), Vittorio Picchianti (Fucecchio) Simone Testai (Fucecchio). Il Consiglio, una volta chiuse le urne, sarà composto dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e da altri diciotto componenti eletti. Nella legislatura che si è conclusa lo scorso giugno, la rappresentanza dall’Empolese Valdelsa era espressa da Brenda Barnini, sindaca di Empoli, nominata vicesindaca della Metrocittà per la seconda volta (la prima era stata dal 2014 al 2019) e risultata di nuovo la più votata di tutti i sindaci candidati. Accanto a lei Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, risultato terzo per numero di voti e che ebbe da Dario Nardella le deleghe, fra le altre, alla polizia locale e alla viabilità. Nella legislatura dal 2014 al 2019, oltre alla già citata Brenda Barnini, Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, venne eletto ed ebbe la delega al piano strategico della MetroCittà.

Le 5 liste elettorali, elencate secondo l’ordine temporale di presentazione, sono le seguenti: Territori Beni Comuni; Per il cambiamento; Territori al centro; Partito democratico; Uniti per la Città Metropolitana. Le elezioni del Consiglio Metropolitano sono in programma per domenica 6 ottobre, dalle 8 alle 20, presso i quattro seggi collocati a Firenze, Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve, in un unico Collegio elettorale corrispondente al territorio della Metrocittà. Il Consiglio metropolitano sarà composto dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e da altri diciotto componenti che saranno eletti dai Sindaci e dai Consiglieri di ogni Comune che fa parte della Città Metropolitana di Firenze. Ciascuno degli elettori ha diritto a esprimere un solo voto di preferenza per un/a candidato/a consigliere/a della lista votata.Il Consiglio Metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa della Città Metropolitana di Firenze. in tema di elezioni e rinnovi, si segnala l’elezione del sindaco empolese Alessio Mantellassi a componente del consiglio direttivo dell’Anci da ieri guidato dalla sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni.

Francesca Cavini