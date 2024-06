La nuova pista d’atletica. Lavori per altri 45 giorni: "Accordata la proroga"

Una sospensione dei lavori di 34 giorni scattata nel dicembre scorso, ora pesa sul cronoprogramma. Così slitta al 16 luglio il termine per l’ultimazione dei lavori per la nuova pista d’atletica leggera allo stadio Filippo Corsini a Fucecchio. Nessun contenzioso in corso e neppure ritardi nella consegna dei materiali. E’ stato il maltempo dell’inverno scorso la causa: tant’è i lavori furono consegnati il 30 novembre disponendone l’esecuzione anticipata, ma poi il 6 dicembre giocoforza, sotto le intemperie, venne deciso di sospendere l’esecuzione. Questo - si legge negli anni - non ha consentito di rispettare la data stabilita del primo di giugno. Ci voglio 45 giorni in più che sono stati concessi anche in ragione del fatto che la proroga non comporta non impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

E’ dunque necessario a questo punto aspettare ancora un mese e mezzo per poter veder realizzato il nuovo impianto di atletica leggera realizzato in base alle disposizioni della Federazione Nazionale per quanto concerne le gare e gli allenamenti delle società sportive e l’utilizzo da parte degli istituti scolastici. La nuova pista è ormai in stato avanzato di realizzazione mediante lo smantellamento della precedente ormai ammalorata. E’ il rifacimento di una pista che non veniva rifatta da 40 anni esatti che, invece, a fine opere avrà nuovo impianto avrà un tartan moderno e le pedane per tutte le discipline. L’atletica potrà così rinascere a Fucecchio, una città di grandi tradizioni, basti pensare a Lambruschini (il fucecchiese che nei 3000 siepi si laureò campione europeo a Helsinki nel 1994 e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta nel 1996), che si rinnovano grazie al finanziamento della Regione Toscana. E’ stato infatti determinante il bando regionale che ha messo a disposizione 400 mila euro, su una spesa complessiva di circa 454 mila euro. Nel progetto è previsto inoltre l’installazione di un impianto di videosorveglianza e l’abbattimento delle barriere architettoniche con una postazione riservata ai portatori di handicap visitatori dell’impianto. La richiesta di proroga di ulteriori 45 giorni è stata presentata lo scorso 28 maggio ai responsabili tecnici del Comune di Fucecchio.

C. B.