La nuova casetta nel Bosco Costerà oltre un milione di euro Inaugurato il cantiere dei lavori

Un anno di lavori, opere per un milione 300mila euro di cui un milione dal Pnrr, un parcheggio a servizio del nuovo edificio. Nascerà così una nuova scuola più moderna, sicura, e sostenibile. E’ questo l’obiettivo dell’intervento inaugurato ieri: la riqualificazione della scuola dell’infanzia "La casetta nel bosco" a Le Vedute. All’inaugurazione del cantiere sono intervenuti l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il sindaco Alessio Spinelli,Il vicesindaco Emma Donnini, l’assessore Valentina Russoniello, i consiglieri comunali Federica Banti, Francesco Bonfantoni, Raffaella Castaldo e la dirigente scolastica Paola Adalgisa Serena Cinquerrui, oltre agli alunni, ad una rappresentanza di genitori e all’ex dirigente scolastica Maria Elena Colombai. Presenti anche l’ingegner Luca Bartolini, progettista e direttore dei lavori, l’architetto Romina Guglielmi dell’ufficio tecnico comunale e i titolari dell’impresa appaltatrice Taddei Massimo di Camaiore.

La nuova scuola ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d’inverno sfruttabile anche in caso di maltempo. "Oggi è una bella giornata per Fucecchio – ha detto l’assessora Alessandra Nardini – che arricchisce il sistema dei servizi per l’infanzia di questo territorio. Le bambine e i bambini avranno una nuova scuola dell’infanzia bella, accogliente e sostenibile. Ecco perché siamo orgogliosi che inizino i lavori per la realizzazione di questo nuovo edificio". "L’inaugurazione di oggi rappresenta un momento importante per la nostra comunità – ha aggiunto Donnini – come dimostra la presenza delle insegnanti, degli alunni e delle alunne e anche delle famiglie, perché al centro di questo progetto ci sono loro e i loro bisogni. Siamo onorati della presenza dell’assessore Nardini, una presenza che conferma ancora una volta l’impegno profondo della Regione Toscana per tutto ciò che riguarda i servizi educativi e la fascia 0-6 anni, settore in cui la nostra Regione è impegnata in prima linea grazie a politiche e progetti di qualità".

"Siamo partiti con i lavori di una scuola discussa da tanto tempo - ha sottolineato Spinelli - ma che finalmente vede la sua più naturale e giusta collocazione e senza prelevare denari dalle tasche dei fucecchiesi, ma utilizzando i soldi dei fondi europei ( e i contributi statali del conto termico". Finché non sarà realizzata la nuova scuola resterà in piedi quella vecchia. Poi al suo posto nascerà un parcheggio.

Carlo Baroni