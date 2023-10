La Nazionale a Empoli: 8 reti e un solo precedente

Finora il Castellani, quando ancora non si chiamava anche Computer Gross Arena, ha avuto l’onore di ospitare soltanto una gara ufficiale di una Nazionale maggiore di calcio. E naturalmente era quella italiana. Successe il 31 maggio del 2017 quando l’allora Italia guidata da Giampiero Ventura venne ad Empoli per affrontare San Marino in un test per talenti emergenti. Otto reti, tutte azzurre, e nessuna stella in campo con circa 10mila persone sugli spalti. Mentre a livello giovanile l’impianto di viale delle Olimpiadi ha ospitato tre volte la Nazionale Under 21.

L’ultima il 3 settembre 2021 quando l’allora team guidato da Nicolato si impose per 3-0 sul Lussemburgo nelle qualificazioni a Euro2023. I due precedenti risalgono invece al 2011, un’amichevole con l’Inghilterra finita 1-0 per l’Italia, e al 2001 quando a Empoli l’Under 21 di Gentile regolò 2-0 la Bielorussia. Il progetto di ristrutturazione del Castellani-Computer Gross Arena porta quindi con sé anche il sogno che Empoli possa avere l’occasione un giorno di accogliere alcune delle più illustri stelle del calcio europeo.