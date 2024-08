La musica invade il parco. E il pubblico va in visibilio. Due serate emozionanti

Un migliaio di empolesi - e non solo - tutti insieme a cantare e ballare, accogliendo a braccia aperte gli ospiti della prima serata del Beat a Serravalle. Il benvenuto ai Marlene Kuntz non poteva essere dei migliori. E come si dice, buona la prima. Aree ben frequentate e Main Stage partecipato. Al concerto di apertura dell’edizione 2024 della manifestazione, anche l’ex sindaca di Empoli Brenda Barnini, fan della band che ha ricordato con nostalgia i 30 anni di ’Catartica’ vissuti da "una generazione che stava crescendo nel mezzo tra la caduta del Muro e l’inizio del nuovo millennio, muovendo i suoi passi tra adolescenza e maturità".

Il trentennale dell’album cult dei Marlene Kuntz è stato festeggiato a Empoli, nell’ambito di un Festival che celebra quest’anno un’altra ricorrenza: il suo decennale. E sono stati circa 2500 i biglietti staccati per la seconda serata al parco, quella di Fulminacci, cantautore romano che già aveva partecipato al Beat nella prima edizione, quando era agli esordi. Una seconda serata di successo quella di ieri, che ha chiamato a raccolta un pubblico in visibilio.

Al via stasera un weekend completamente dedicato alla musica e al divertimento. La manifestazione prosegue all’insegna dell’ Hip Hop. Beat ospita il progetto Art in the Park: dalla mattina fino a tarda notte il parco sarà animato dall’area writers per street artists provenienti da tutta Italia. Un modo per valorizzare il mondo della street art, un appuntamento che si chiuderà con il concerto serale, a ingresso gratuito, di Ensi e Nerone. Domani largo al binomio musica e poesia, quando a salire sul palco empolese sarà Gio Evan dopo l’esibizione di Jamax e i Legno. Artista poliedrico, scrittore e filosofo, ma anche umorista e performer Gio Evan intratterrà il pubblico dalle 22 con ’Moksa Bar’. Giusto il tempo di riprendere fiato con uno stop di qualche giorno e si torna a ballare giovedì 4 con il Teenage Dream Party, un evento pensato per i più giovani, una serata che condensa karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock. Il rap romantico di Nayt accenderà il palco principale giovedì 5 cedendo il passo alla serata successiva per il grande appuntamento dedicato ai successi pop e dance di un decennio indimenticabile: venerdì 6 un salto indietro nel tempo con la serata a ingresso gratuito Nostalgia 90.

La serata conclusiva di sabato prossimo sarà affidata al rap di Silent Bob e Sick Budd. Il Festival, organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, si conferma così tra gli appuntamenti più attesi dell’estate toscana. Ancora sei giorni tra musica, cibo e divertimento. I biglietti per il Main Stage sono acquistabili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Vivaticket, Dice e Ticketsms, mentre tutte le altre aree sono a ingresso libero. Tra queste, quella dedicata al Dj Set sviluppata in collaborazione con Ottobit dove la festa continuerà anche nel post concerto. Ma la musica non sarà l’unica protagonista. Ogni sera ci si potrà perdere tra i colorati truck dello street food con specialità provenienti da ogni regione d’Italia. Un viaggio nei sapori, uno show del gusto, tappa obbligata per rifocillarsi e recuperare energie, che sia prima o dopo i live.

Ylenia Cecchetti