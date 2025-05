La Molinese trionfa in rimonta contro il San Gimignano nella Coppa Amatori

Dal Centro Sportivo di Petroio a Vinci al Pagni di San Miniato Basso. Dalla Coppa Amatori a quella del Circondario. Cambiano gli impianti, cambiano i trofei in palio, ma quello che resta uguale è il vincitore. Dopo il successo dello scorso anno battendo 3-0 la Spicchiese, infatti, la Molinese concede il bis affermandosi quest’anno in rimonta nella competizione più prestigiosa contro il San Gimignano. Dopo aver chiuso al secondo posto il girone C di Serie A2 Uisp, vedendo sfumare la promozione per un solo punto a favore del Massarella, gli arancioneri di mister Giannangeli hanno vinto il girone eliminatorio di coppa da imbattuti con 7 Punti, eliminando poi in semifinale il Boccaccio per 3-2. Nella finalissima contro il San Gimignano, giunto all’ultimo atto dopo aver prevalso con gli stessi punti nel raggruppamento P ed aver superato 1-0 il Malmantile United in semifinale, la Molinese va sotto al 15’ del primo tempo per effetto di una splendida punizione dalla distanza calciata da Edoardo Panerai. La rimonta arancionera si materializza invece a inizio ripresa quando nel giro di cinque minuti tra il 43’ e il 48’ bomber De Bernardinis trafigge per due volte il il portiere neroverde con altrettanti ‘chirurgici’ diagonali dal settore destro dell’area di rigore. Nei restanti minuti, su un terreno di gioco sempre più pesante per le forti piogge cadute prime del fischio d’inizio, non succede più niente e al triplice fischio finale dell’arbitro Bongiovanni del Comitato Uisp dell’Empolese-Valdelsa può così partire la festa della Molinese. Ancora una volta. Queste le due formazioni scese in campo. Molinese: Mosconi, Sergio, Poggianti, Nuti, Mancini M., Nacci, Kertusha, Marianelli, Fogli, De Bernardinis, Furiesi. A disp.: Vivaldi, Casalini, Cannizzaro, Fredianelli, Mancini G., Rossi, Genco. All.: Giannangeli. San Gimignano: Ninci, Carmusciano, Targi, Sall, Kante, Cecchi, Gelli, Panerai, Skenderaj, Mugnaini, D’Onofrio. A disp.: Ulivelli, Bgani M., Bagni T., Borgianni, Ciulli, Governa, Parigi. All.: Rotolo.

Si.Ci.