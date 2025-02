La moda e la bellezza del riciclo. L’abito del Checchi senza rivali. Studenti verso la finale mondiale

Un altro podio che si carica di significati perchè il risultato è quello di aver valorizzato il volto bello dei rifiuti, sottolineando l’importanza del riciclo. Ma vediamo di cosa si tratta. Per la seconda volta a distanza di pochi anni (la prima fu nel 2022), l’istituto superiore Arturo Checchi di Fucecchio trionfa alle finali nazionali del “Junk Kouture“, il festival dedicato alla creatività e all’economia circolare, al quale la classe 4C indirizzo Made in Italy ha partecipato con un abito realizzato con materiali di riciclo. "La fenice" è il nome della creazione che ha sbaragliato la concorrenza italiana alle finali di Milano e ha ermesso all’istituto di volare alla finale mondiale di Dublino. Si tratta di un abito a sirena, composto da rami, fili di ferro avvolti con carta velina, fiori, foglie e una base composta da piume colorate.

"Siamo molto felici di aver raggiunto questo traguardo per la seconda volta in pochi anni – spiega la professoressa Elena Desideri, insegnante di Moda -. Nel 2022 ci lanciammo in questa avventura spinti dalla volontà di educare i ragazzi e le ragazze all’idea del riciclo. Nacquero sei abiti, di cui uno raggiunse la finale mondiale di Abu Dhabi. Una bellissima esperienza che quest’anno abbiamo deciso di ripetere. A Milano abbiamo ottenuto il primo posto su 15 istituti partecipanti e a Dublino la competizione internazionale vedrà sfidarsi circa 60 scuole provenienti da tutto il mondo. E’ un percorso adrenalinico che ci riempie di orgoglio, e stiamo già iniziando a lavorare al concorso del prossimo anno".

Intanto fervono i preparativi per la finale di Dublino, in programma nei giorni 3 e 4 marzo. "Un risultato eccezionale, che rappresenta una grande soddisfazione non soltanto per la scuola ma anche per l’amministrazione comunale e per l’intera Fucecchio – conclude la sindaca Emma Donnini -. Un traguardo frutto del grande impegno di studentesse, insegnanti e della dirigente scolastica Genny Pellitteri, che hanno dimostrato grande passione e creatività. A loro il nostro più grande in bocca al lupo per Dublino, orgogliosi che le nostre ragazze vadano a rappresentare l’Italia in una competizione così importante".

Ora quindi occhi puntati sulla finale mondiale in programma il 3 e 4 marzo