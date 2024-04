La ’mitica’ 5H si è riunita a cena dopo 45 anni

EMPOLI

La “mitica“ 5H ragioneria dell’istituto Fermi di Empoli si è di nuovo riunita a distanza di ben 45 anni dal conseguimento del diploma. La classe dell’epoca, quasi al completo, si è data appuntamento in un noto agriturismo di Larciano. Sempre capitanato dall’inossidabile e meravigliosa docente di francese, la professoressa Rita Lensi, il gruppo ha trascorso una serata nel segno dei ricordi e di tante risate. Tutto è iniziato con un messaggio whatsapp e incredibilmente con un rapido tam tam, è stato organizzato tutto. In breve tempo hanno dato conferma anche ex alunni che vivono fuori Toscana. C’è chi è venuto da Bergamo, Verona, Alessandria: tanta era la voglia di rivedersi. Dopo l’appello della “prof”, ha avuto inizio la conviviale con foto e il dolce di rito. "Una serata fantastica di vera amicizia": il commento unanime di tutti i presenti.