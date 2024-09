La mitica 5B si è riunita

EMPOLI

Gli ex studenti della 5ªB del Liceo scientifico G.Marconi di San Miniato anno scolastico 1973/1974 hanno voluto incontrarsi per vivere una giornata all’insegna dell’allegria e dei ricordi. In un agriturismo nei dintorni di Empoli sono arrivati in tanti per riabbracciarsi e raccontarsi come sono trascorsi questi cinquant’anni dal diploma. Quasi tutti sono stati rintracciati e in 14 hanno aderito all’iniziativa; qualcuno non si era più visto dal tempo degli esami, ma cinquant’anni sono stati cancellati in un lampo. Durante il pranzo, tra una risata ricordando i vecchi episodi divertenti e una lacrima per il tempo che passa inesorabile, sono stati ricordati con affetto i tre compagni che negli anni sono venuti a mancare. Un tumulto di emozioni, gioie e speranze giovanili riaffiorate, nostalgie, malinconie e racconti di vita hanno aperto l’album dei ricordi arricchito da aneddoti di pagine vissute. Sono diventati nel frattempo genitori, nonni e sono tornati con la memoria al periodo scolastico, quando il futuro era ancora da disegnare e definire. Per concludere felicemente la fantastica reunion come allora in classe in una perfetta giornata di scuola il fatidico appello: Battini Gianna, Benvenuti Giacomo, Bertelli Sandro, Biondi Grazia, Carmignani Fabrizio, Casella Roberto, Del Carlo Riccardo, Gelli Renzo, Ghizzani Carla, Ponticelli Enrico, Prugna Antonio, Santini Mariella, Tesi Franco, Valori Lucia.