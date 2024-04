La missione in Cina: "Al vaglio collaborazioni con le nostre aziende"

Una missione importante per l’amministrazione comunale di Fucecchio. Visita istituzionale in Cina per il sindaco, Alessio Spinelli, e per l’assessore alle attività produttive Valentina Russoniello. Su invito della dottoressa Lin Xia, presidente della Contea di Qingtian, oltre 560mila abitanti nella popolosa regione dello Zhejiang, i rappresentanti dell’amministrazione comunale fucecchiese stanno visitando in questi giorni la città e alcuni dei principali luoghi della contea in una serie di incontri istituzionali ma anche con rappresentanti di realtà economiche e produttive di quei territori dai quali un buon numero di cittadini è emigrato in Toscana e in particolare a Fucecchio. "Circa 3000 cittadini di queste zone – spiega il sindaco Spinelli – si sono trasferiti nella nostra città per lavorare e hanno figli che frequentano le nostre scuole. Dopo un incontro istituzionale presso il loro palazzo del Comune siamo andati in visita presso un importante calzaturificio, lo Yearcon.co. Ltd. e abbiamo instaurato una importante discussione per collaborare con le nostre aziende locali".

"La città di Qingtian avrebbe molto interesse a instaurare un rapporto con la nostra realtà produttiva soprattutto sul tema della formazione professionale con l’obiettivo di formare giovani nel settore calzaturiero e conciario. Inoltre, sempre durante la nostra visita, abbiamo scoperto un grande interesse da parte della loro comunità per i nostri prodotti enogastronomici – prosegue Spinelli –. Da questo incontro scaturirà anche un bel progetto di collaborazione in modo da migliorare l’inclusione sociale a casa nostra con la loro comunità e rapporti commerciali. La nostra visita in questi ultimi giorni ci ha permesso anche di approfondire la conoscenza del sistema scolastico e formativo cinese nel quale il loro governo investe moltissime risorse con l’obiettivo di far imparare ai giovani molti mestieri".

"L’incontro con la realtà di Qintiang e con i vertici istituzionali è stata resa possibile da un patto di amicizia siglato lo scorso anno grazie al console cinese di Firenze venuto in visita a Fucecchio e insieme all’assessore Valentina Russoniello – conclude – ci stiamo adoperando per creare buoni rapporti con Fucecchio in modo da trarne vantaggi nella promozione della nostra bella città".

C. B.