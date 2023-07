La magia dell’Unicorno Grandi libri e tanta musica Tra elfi e folletti in città

E come per incanto ecco tornare la magia e la suggestione di creature legate a credenze e storie fantastiche. Per tre giorni, dal 21 al 23 luglio, la città di Vinci si appresta ad essere nuovamente la casa di elfi, folletti e hobbit. C’è già il programma definitivo della manifestazione con oltre 300 eventi che si dislocheranno nelle nove aree tematiche nelle quali verrà suddiviso il centro storico.

Tra le righe del programma spicca lo spazio lasciato alla musica e ai libri. Ma anche concerti che ci riporteranno indietro nel tempo con il re delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni che suonerà sul palco dell’area Fumetti e Follie il venerdì sera, e con importanti cartoon cover band come gli Animeniacscorp e gli Scudieri dello Zodiaco. Tra le vie del paese sarà possibile ascoltare le cornamuse dei Travadores De Romagna, i violini degli Archimossi nell’area Steampunk e l’orginale concerto dei Magasin Du Cafè che suoneranno ad impatto zero alimentando la strumentazione con una dinamo collegata a dei pedali.

La cultura sarà protagonista anche con lo spettacolo dei droni luminosi "Un viaggio mille vite" che parlerà dell’importanza della lettura. I libri sono da sempre un elemento caratterizzante della Festa dell’Unicorno che quest’anno segnerà un record: 32 scrittori presenti alla manifestazione per presentare le loro ultime opere. Tra questi spicca il nome di Licia Troisi, autrice delle serie fantasy di grande successo ambientate nel Mondo Emerso e di altre opere quali La ragazza drago, I regni di Nashira, Pandora e La saga del Dominio, nonché di saggi di divulgazione di astrofisica. Sono poche in Italia le persone che hanno avuto la fortuna di assistere ad un tale spettacolo. È capitato in eventi straordinari come l’Expo di Dubai. Lo scorso anno la performance è stata proposta a Vinci in maniera inedita. Ora la magia sarà per tutti.

Si torna con gli occhi puntati al cielo, durante la prossima edizione della Festa dell’Unicorno, per uno show che sarà possibile grazie all’ausilio delle tecnologie. Ci sarà lo spettacolo dei droni luminosi accenderà le notti di Vinci. Saranno cento i dispositivi in volo, che a tempo di musica daranno vita a storie fantastiche volteggiando in cielo per disegnare forme e immagini tridimensionali. I droni proveranno a raccontare l’importanza della lettura ripercorrendo alcuni episodi tratti da libri di successo. Altro tema che sarà affrontato "volando", è quello che vede trasformare la storia di Leonardo Da Vinci in un film di Tim Burton. Spazio quindi alla fantasia, alla cultura e alla creatività.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra la Festa dell’Unicorno ed EssentialArk, azienda nata come start-up innovativa. Uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo che andrà in scena ogni sera alle 21.30 e alle 23. "Uno spettacolo sicuro ed eco-friendly che mette insieme arte e tecnologia". Protagonista una flotta di droni orchestrata a tempo di musica, in grado di creare animazioni e sequenze davvero spettacolari. E tutto questo contribuirà a trasformare la città in un luogo incantato dalla cultura.