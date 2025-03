La lunga marcia verso il Palio 2025. Domenica prima Corsa di Primavera: "Contrade fra tecniche e strategie"

Ci siamo. La Buca del Palio è pronta. C’è fibrillazione ed attesa. Domenica dalle 10 inizierà la prima sessione delle Corse di Primavera. E’ appunto, il primo appuntamento. La data successiva – come comunicato dall’Associazione Palio delle Contrade – sarà quella del lunedì 21 aprile (Pasquetta), per la seconda delle due corse : due giornate che rappresentano occasioni importanti per tutti gli appassionati di Palio e, soprattutto, per i Capitani delle dodici Contrade, che attraverso queste prove possono valutare i cavalli e i fantini più adatti e decidere le strategie da adottare per aggiudicarsi il Palio stesso, che si correrà domenica 18 maggio.

Intanto la macchina organizzativa è da tempo in moto per preparare un’edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese, quella che richiama centinaia e centinaia di visitatori, oltre coinvolgere l’intera comunità. Intanto, relativamente al programma, dal 7 aprile al 9 maggio ci sarà il torneo di calcetto più atteso dell’anno, dove le squadre delle contrade si affronteranno in un torneo al cardiopalma, ogni sera al palazzetto dello sport. Il 12 aprile ci sarà il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori: nella bellissima piazza Vittorio Veneto ci sarà la sfilata delle contrade a dare vita ad una maestosa rappresentazione con le bandiere e la musica. E’ uno spettacolo di suoni e colori di autentica maestria e frutto di un repertorio che arriva dal lavoro di tutto l’anno. L’11 maggio sarà l’ora del Palio in Gioco e del mercatino. Il 13 maggio ci sarà la presentazione del Cencio: alle 21,30, in un’atmosfera magica comincia il vero e proprio avvicinamento al palio con la presentazione di quello che sarà il premio per la contrada che vincerà l’edizione. La realizzazione del Cencio viene affidata ad artisti locali. Il 14 maggio è il giorno della tratta: si terrà alle 21,30 in piazza Montanelli. Si tratta del momento in cui viene estratto a sorte l’accoppiamento fra la contrada ed i cavalli segnati alla corsa. La serata prevede l’arrivo di tutte le contrade in piazza che a suoni di cori incitano la sorte affinché gli assegni il cavallo migliore. Il 15 e 16 maggio i fantini cominceranno a prendere dimestichezza con i cavalli. Il 17 maggio ci sarà la firma dei fantini. Il 18 maggio il grande evento – una festa imponente all’insegna della tradizione, con la rievocazione storica e la corsa.