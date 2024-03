La lezione di "Amnesty" nelle scuole

Un momento importante di riflessione. Sabato e lunedì scorsi si sono tenuti gli incontri di educazione alla pace offerti agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria inferiore di Vinci e Sovigliana da Amnesty international. L’iniziativa si inserisce nel progetto triennale Fiume della pace-Vinci, promosso dal Club perl’Unesco e condiviso con l’istituto comprensivo Statale e l’amministrazione comunale di Vinci. Gli incontri sono stati condotti dalle volontarie Alice Baccetti, Margherita Giuntini e Silvana Moroni, e prevedevano momenti di formazione interattiva e laboratori per approfondire la conoscenza dei diritti umani, comprenderne l’importanza per migliorare la propria vita e quella degli altri e impegnarsi attivamente per rispettarli e difenderli. Com’è noto, Amnesty international è un movimento globale di persone, fondato sull’adesione volontaria. "Gente che ha a cuore i diritti umani – si legge nella presentazione – e che lavora in solidarietà per promuoverli e difenderli ovunque nel mondo. Le attività sono basate su fatti documentati grazie ai suoi ricercatori sul campo, che verificano e segnalano le violazioni dei diritti umani. Attraverso campagne di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica, di educazione, di raccolta firme e di pressione sulle istituzioni da voce a chi non ha voce. Dal 1961, contribuisce a ridare libertà e dignità a decine di migliaia di persone, salvando tre vite al giorno. Amnesty Kids è un progetto di Educazione ai diritti umani rivolto alle classi della scuola primaria e a quelle della scuola secondaria di I grado. Il progetto quest’anno è dedicato alla Dichiarazione universale dei diritti umani, che il 10 dicembre 2023 ha compiuto settantacinque anni".