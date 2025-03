La Lega tra la gente: "Vogliamo crescere"

La Lega torna sul territorio a Fucecchio, sabato 8 marzo dove dalle 9 alle 14 allestirà un gazebo nel piazzale a parcheggio di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello con lo scopo di incontrare i cittadini. Tra l’altro, ricorrendo lo stesso giorno 8 marzo, la Festa Internazionale della Donna – spiega una nota – sarà distribuito un apposito volantino "per la difesa dei diritti di tutte le donne". In merito, Marco Cordone (segretario comunale di Fucecchio e vicesegretario provinciale vicario di Firenze), interviene dicendo: "Ancora euforici della notizia che il congresso federale della Lega si svolgerà il 5 e il 6 aprile prossimi a Firenze stiamo cercando di incrementare e migliorare il rapporto diretto con la cittadinanza tutta, in maniera continuativa e quindi ecco anche questo gazebo dell’8 marzo. Nell’occasione una nostra giovane militante, Elisa Gini, distribuirà un volantino sulla difesa dei diritti di tutte le donne".