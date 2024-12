La Juve ricorda Alessio e Ricky

Dopo il tradizionale memorial di beneficenza organizzato a Gambassi con i big del calcio, ieri il ricordo anche della Juventus che ha pubblicato un commovente post. "Diciotto anni sono trascorsi da quel tragico venerdì 15 dicembre 2006, ma il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri resta intenso nei nostri cuori – si legge sul sito del club –. Due ragazzi legati da un’infinita passione per il calcio e da un destino crudele che li ha portati via troppo presto. I loro sorrisi, quelli di due ragazzi di 17 anni con l’aspirazione di divertirsi giocando a calcio, sono ancora, e sempre lo saranno, con noi. Portiere Riccardo, centrocampista Alessio: due promesse del vivaio della Juventus con la volontà e l’ambizione di vestire la maglia della Prima Squadra. Quel freddo dicembre ha segnato la fine di tutti i loro desideri, ma non ha cancellato il loro ricordo in tutti noi. Ricordo che continua a vivere nel centro sportivo di Vinovo, la casa della Juventus Women e di tutti i ragazzi del settore giovanile bianconero. Ale e Ricky nei nostri pensieri e nei nostri cuori: per sempre insieme a noi".