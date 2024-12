La Fucecchio del futuro. Fra criticità e ostacoli: "Idee e tanto impegno"

"Priorità dell’amministrazione è dare risposte concrete e costruire una Fucecchio migliore". Parole, queste, che Raffaella Castaldo, capogruppo del Partito Democratico e Federica Banti, capogruppo di Orgoglio Fucecchiese, pronunciano a nome della maggioranza, dopo che l’amministrazione Donnini da mesi è sotto il fuoco incrociato delle opposizioni su vari fronti, dalla sicurezza alla gestione dei cantieri. "Creare un paese migliore non è uno slogan, ma un percorso fatto di scelte coraggiose, ostacoli superati e obiettivi costruiti giorno dopo giorno – dicono –. È facile deridere un progetto quando si sceglie di non vedere il lavoro che c’è dietro. Ma la Fucecchio Straordinaria a cui stiamo lavorando non è un’illusione: è un impegno concreto, fatto di azioni e risultati tangibili. Lo dimostrano le iniziative legate al Natale dove grazie alla collabororazione tra amministrazione, commercianti e associazioni, sono stati progettate e organizzate decine di eventi capaci di valorizzare le bellezze del nostro territorio e dare luce alle sue energie migliori. Manifestazioni come Natalia, il Corteo delle Natività e dei Presepi Viventi, le Mostre d’Arte, i Concerti, la Pista di Pattinaggio e le Parate di Babbo Natale, oltre a tantissime altre iniziative sostenute, arricchiscono la vita sociale e generano un impatto positivo sull’economia locale".

"Sappiamo bene che amministrare non è semplice, soprattutto con risorse limitate. Gli oltre 200 milioni di euro tagliati ai comuni a livello nazionale, e più di 400mila euro solo a Fucecchio – aggiungono – avrebbero permesso di potenziare i servizi e rispondere alle esigenze del territorio. Nonostante queste difficoltà, questa amministrazione ha scelto di essere trasparente, spiegando come funziona una macchina complessa come quella di un comune". "Noi non abbiamo mai proposto soluzioni semplici a problemi complessi – concludono – . Sapevamo che sarebbe stato un lavoro lungo e fatto di impegno quotidiano, ma non ci siamo mai tirati indietro. I cittadini ci hanno scelto per lavorare con serietà, e continueremo a farlo al fianco di tutte le realtà che sono il cuore pulsante di Fucecchio, dal capoluogo alle frazioni, consapevoli che ogni problema richiede attenzione, tempo e risorse. La priorità di questa amministrazione è dare risposte concrete".