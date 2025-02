"La freccia azzurra" centra il bersaglio

FUCECCHIOTorna al Teatro Pacini di Fucecchio la rassegna "Ambarabà – il teatro va a scuola", che mercoledì e giovedì prossimi alle 10 vedrà andare in scena la nuova produzione del locale Teatrino dei Fondi, "La Freccia Azzurra" con la regia di Enrico Falaschi (nella foto). Lo spettacolo, il primo del nuovo anno, mette in scena l’omonimo racconto di Gianni Rodari, che narra la storia di Francesco, un poverissimo bambino, venditore di caramelle, incantato da un trenino elettrico, detto appunto "La Freccia Azzurra", esposto nella vetrina del negozio della Befana, che non può avere perché non avrà mai i soldi per comprarlo. Non gli resta che guardare la vetrina e sognare. Un cane di pezza e un capo indiano rimangono però incantati dai suoi occhi e dal suo desiderio. Francesco incontrerà personaggi fantastici e affronterà tante peripezie, colpi di scena e avventure. Il racconto di Gianni Rodari affronta le tematiche dell’amicizia, del valore dell’immaginazione e della critica al consumismo e mette in luce l’importanza dei desideri e dei sogni dei bambini, invitandoli a credere nelle proprie capacità e a non arrendersi di fronte alle difficoltà. La freccia azzurra rappresenta il simbolo della speranza, della magia, capace di trasformare la realtà e di rendere possibili anche i desideri più impossibili. Prenotazioni e informazioni al 349 8095375 / 353 4104119 o a [email protected].