La filosofia porta d’accesso alla verità

EMPOLI

Creare una sorta di ponte con le scuole dell’Empolese Valdelsa per coinvolgere gli insegnanti in un’ottica di sviluppo, soprattutto nelle scuole primarie, di metodi propri della filosofia. Questo lo scopo della presentazione odierna alle 17.30 agli Agostiniani di Empoli del libro "Socrate a cavallo di un bastone" del professor Alfonso Maurizio Iacono (nella foto). L’incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari. Un volume quello del filosofo Iacono che parla allo stesso tempo di infanzia, gioco e filosofia. Un’occasione di approfondimento da cogliere con curiosità oltre che un primo momento di incontro con le iniziative 2023 del Premio Pozzale Luigi Russo. I bambini, il gioco, i mondi intermedi e la messa in scena come pratica della verità.

Filosofo, professore di Storia della filosofia all’Università di Pisa, coordinatore e direttore scientifico di Filofesta - Festival della filosofia e giurato del Premio Letterario Pozzale - Luigi Russo, Iacono dialogherà con Matteo Bensi, filosofo e presidente del comitato organizzatore del Premio Letterario Pozzale Luigi Russo. Tra i filosofi italiani, tra l’altro, Iacono è uno di quelli che più ha operato e opera per portare le domande della filosofia anche nella scuola primaria.