"La Festa Medievale quest’anno raddoppia"

Una visita al Castello e alla fornace Pasquinucci. Scegliere uno dei sentieri che portano a Montereggi e al sito archeologico o camminare tra i boschi di Pulignano, abbinando una sosta per degustare prodotti tipici in agriturismo. Quindi andare alla scoperta del Museo Remiero e infine una visita alla Società Canottieri più antica d’Italia, per un aperitivo in canoa al tramonto, magari facendosi traghettare in Arno da guide d’eccezione: le Astro Dragon Ladies. Questa, autorizzazioni permettendo, la proposta ideale di visita alla quale il Comune di Capraia e Limite sta lavorando. Parola d’ordine, itinerari. Costruire pacchetti dedicati per spingere sul turismo esperienziale, lento e sostenibile, nei piccoli centri. Vanno in questa direzione gli obiettivi di Edoardo Antonini (nella foto). Le strategie di rilancio partono da una prima novità del 2025: la terza edizione della Festa Medievale. "Siamo nella rete delle città medievali italiane con il Castello di Capraia Fiorentina - spiega il vicesindaco con delega al turismo - Puntiamo a trasformare la giornata della rievocazione storica dell’assedio di Federico II del 1249 in un’edizione più lunga e densa di appuntamenti". Il sogno nel cassetto è portare a Capraia alta un ’attività che offra servizio di ristorazione. L’auspicio è trovare un investitore pronto a scommettere sul Castello. Tra le sfide future, riprendere la campagna di scavi della Villa dell’Oratorio. "Siamo al lavoro per riaprire. Una volta fatta la ricognizione, ripartirà anche la ricerca di finanziamenti per la fruibilità e la musealizzazione del sito".

Y.C.