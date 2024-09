La festa è Insieme. Quando solidarietà fa rima con sport

Tutto pronto a Castelfiorentino per un’altra edizione di Festa Insieme, la manifestazione organizzata dalla Polisportiva I’Giglio e dall’Associazione Agricoltori Castelfiorentino e dedicata a sport, volontariato, agricoltura e associazionismo che ogni anno si svolge nell’area parco di viale Roosevelt dalle 16 alle 19. Tuttavia, a causa delle pessime previsioni meteo per domani è stata rinviata a domenica 15 settembre. La Polisportiva I’Giglio darà la possibilità di provare alcune discipline sportive come atletica leggera, boxe, bocce, calcetto femminile, ginnastica artistica, karate e difesa personale, kickboxing, podismo, tennis, padel, survival e beach volley. Fra le novità di quest’anno il baskin, il calcetto mascile, lo hata yoga – yoga posturale, la chinesiterapia – massaggi olistici, il parkour e una rappresentativa dei karma boys (squadra di calcio Gruppo Riabilitativo DSM). Prevista anche una esibizione del tiro alla Fune. L’Associazione Agricoltori darà invece vita ad una serie di dimostrazioni di antichi mestieri (cestaio, battitura con il correggiato), giochi di una volta (lancio delle trottole, salto con la corda e così via), giro con il trattorino e laboratorio dell’Orto in Cassetta: un’anticipazione del progetto che ripartirà in autunno nelle scuole primarie. Nell’occasione, inoltre, Alessandro Verdiani presenterà il suo nuovo volume su La Storia dello Sport Castellano.

Tra i vari stand quelli di Protezione Civile (Prociv Arci), Radio Associazione Valdelsa, Avis, Fratres e Misericordia di Castelfiorentino, Auser e Gruppo Fotografico Giglio Rosso. Festa Insieme – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è un appuntamento che da molti anni riunisce e offre una visibilità immediata della ricchezza associativa del nostro territorio. Un mosaico di tante realtà che è comunque importante conoscere, anche in un momento di festa, per sensibilizzare e stimolare i cittadini, e i giovani in particolare, a farne parte, affinché possano diventare protagonisti, e non più spettatori passivi, della crescita della nostra comunità".