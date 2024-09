La Festa dell’Unità di Montespertoli sarà itinerante

Il Pd di Montespertoli organizza l’edizione 2024 della Festa de l’Unità in Circolo, toccando i circoli Arci delle frazioni di Martignana, Montagnana, Ortimino e San Quirico. "L’iniziativa – spiega Giacomo Giusti , segretario del Pd montespertolese – rappresenta una novità, un format itinerante per portare la Festa de l’Unità ancora più vicina ai cittadini e favorire momenti di incontro e confronto in diverse zone del territorio". La Festa de l’Unità in Circolo si svolge in collaborazione con i circoli Arci e Donne Democratiche. Il primo appuntamento è il 21 settembre dalle 19 in piazza del Popolo, con un’apericena preparata dalle donne della cooperativa S.O.S Luna, nata da un progetto del Centro Lilith della P.A.di Empoli, che offre protezione è accoglienza alle donne vittime di violenza. Ospite del dibattito alle 21.30 il presidente della Regione, Eugenio Giani, che parlerà di “Autonomia differenziata” . L’incontro sarà moderato da Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli.