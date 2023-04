La festa dello sport Tra lo stadio e la piazza Ecco i Giochi di Maggio

Era stata annunciata alla fine del 2022. E ora c’è la data (il 27 maggio) con l’ organizzazione in pieno svolgimento. Si tratta della prima festa dello sport a Fucecchio. La consulta dello sport, con il patrocinio del Comune, organizza l’evento allo stadio "Filippo Corsini" e in piazza Montanelli. La manifestazione è realizzata in collaborazione con le associazioni sportive Atletica Fucecchio, New Volley Fucecchio, Junior Tennis School, Seli Dance, Polisportiva Omega, Sportingalleno, Ginnastica Fucecchio, Vitality, Giovani Fucecchio, Centro Helios, Cigno, Bushido, Vigor, Folgore Basket e Pallavolo Fucecchio. Vediamo il programma. In orario 9-12.30 si terranno i Giochi di Maggio allo stadio Corsini (primo turno in orario 9-10.30, secondo turno in orario11-12.30); alle 14.55 ci sarà l’apertura del Villaggio dello Sport in piazza Montanelli.

Per le 15 invece è stato un convegno "I giovani e lo sport domani, più atleti oppure più obesi" al teatro Pacini, per accendere l’attenzione su tematiche di grande attualità che riguardano il mondo dei giovani e il loro rapporto con lo sport e con il corpo. Alle 17 ci sarà la camminata ludico-motoria "Le vie in Rosa", in collaborazione con Uisp e alle 19.30 la chiusura della manifestazione. Questo evento è frutto del rilancio dell’azione della consulta dello sport e, ovviamente, della sinergie con tutte le società coinvolte con lo scopo primario di sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero. La Consulta comunale per lo Sport è un organismo propositivo e consultivo e un luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, sociali ed educative del territorio.

Da questo confronto e da questa collaborazione nascono gli eventi. La costituzione di una consulta dello sport era uno degli obiettivi di mandato della giunta. Il progetto per la nascita della Consulta dello Sport aveva iniziato a muovere i primi passi nel 2021 con l’approvazione del regolamento. Ora la consulta è operativa da diversi mesi e anche in questo primo periodo del 2023 si sono susseguiti vari eventi importanti come gli incontri per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo nello sport.