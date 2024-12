La festa dei Vigili del fuoco. Tra impegno e dedizione. Storie di sport e coraggio

"Vivere la propria vita con coraggio" significa fare scelte difficili e sostenerle, quelle scelte. Un percorso consapevole, che richiede autenticità, libertà, responsabilità e una continua ricerca di significato. È la forza di affrontare la propria esistenza con gli occhi aperti, senza cercare scuse, senza nascondersi dietro paure irrazionali. E, soprattutto, è il coraggio di essere se stessi, di non avere paura di percorrere un cammino unico e irripetibile, senza temere i giudizi, gli errori o il fallimento. È la bellezza della vita stessa, che si manifesta quando viviamo pienamente, con coraggio e consapevolezza. E il coraggio, come caratteristica della propria quotidianità, è l’elemento che sta alla base di alcuni riconoscimenti che, ormai da anni, l’Associazione “Amici dei Vigili del fuoco” assegna a personalità della nostra società che si sono contraddistinte proprio per questo: per azioni e comportamenti improntati al coraggio.

La cerimonia si terrà venerdì prossimo alle 20.30 con una serata di gala che si svolgerà al Golf club Bellosguardo di Vinci, durante la quale verrà assegnato il riconoscimento “Vivi la vita con coraggio 2024”. Durante la cena ci sarà un dibattito tra Walter Veltroni, scrittore, politico, giornalista e regista e Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che avrà come fulcro una riflessione sul tema del coraggio nella vita di tutti i giorni con l’occhio laico e con quello religioso. Walter Veltroni prima della serata a Vinci è atteso alle 18 alla Casa del popolo di Sant’Andrea a Empoli, dove presenterà il suo ultimo libro “La sfida interrotta. Le idee di Enrico Berlinguer” all’interno di un dibattito sul coraggio e i valori con Sara Fluvi e Amedeo Cantini dei Giovani democratici di Empoli.

Alla serata al Golf Bellosguardo parteciperanno personalità del mondo dei Vigili del fuoco e verranno ricordate le storie di alcuni atleti olimpionici che appartengono al Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse, tuttora in servizio o in pensione: Antonio Baldacci, Giuseppe Carando, Alessandro Corona, Stefano Lari, Massimo Marconcini, Giorgia Pelacchi e Umberto Panerai. Questo evento annuale che ricorre da vent’anni si è trasformato da una semplice cena tra amici per lo scambio degli auguri di Natale in caserma, a una serata di gala di grande rilevanza, con un vasto pubblico di soci, istituzioni, imprenditori e cittadini.