La festa degli alberi. Successo dell’iniziativa

Bella festa a Fucecchio per la giornata nazionale degli alberi coinvolgendo grandi e piccoli. A partire dalle scuole, in particolare dalla scuola dell’infanzia ’Il paese dei balocchi’ di Pinete, in cui questa mattina i bambini e le bambine, insieme alle insegnanti, alla sindaca Emma Donnini e alla dirigente scolastica Angela Surace, hanno piantumato un pero domestico che vedranno crescere negli anni a venire. "Un nuovo amico da abbracciare e salutare ogni mattina nel bel giardino della nostra scuola", hanno commentato. Un nuovo amico che le bambine e i bambini hanno festeggiato decidendo di dargli anche un nome: Perino Picció. Oggi, invece, la contrada Ferruzza, in collaborazione con il Comune, organizza un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è coinvolgere l’intera comunità nella piantumazione di nuove alberature per trasformare l’area dei Lavatoi in un polmone verde urbano. Alle 11 tutti gli interessati potranno contribuire portando in dono una pianta a scelta tra siepe (alloro, siepe rossa photinia, siepe gialla evonimo), olivo o quercia.