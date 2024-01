La diversità come un valore: ecco il concorso per gli studenti

La società Fucecchio Servizi srl, ha indetto un concorso per le scuole medie e superiori di Fucecchio in occasione della ’Giornata dei calzini spaiati’ in programma ogni primo venerdì di febbraio. La festa ha un valore simbolico perché vuole superare il concetto di diversità come disvalore e considerare, invece, ogni diversità come una ricchezza, un colore in più, e come i calzini spaiati. La ricorrenza celebra un momento di abbattimento di ogni pregiudizio per riscoprire il valore umano della comunione tra le persone indipendentemente da motivi religiosi, etnici, culturali, sessuali, di disabilità. Gli elaborati potranno mostrare differenze positive o negative rinvenute nel quotidiano, evidenziando concetti come inclusione, collaborazione, opportunità ma anche pregiudizi, ingiustizie soprusi. Il concorso - premiazione il 24 febbraio al Pacini - mira a realizzare un manuale che rappresenti il modo in cui si manifesta la “diversità” nella vita dei ragazzi.