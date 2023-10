La crisi affonda il morso. Gli scout e i più bisognosi. Impegno sulle povertà

Sono decine e decine le famiglie in difficoltà, chi non arriva alla fine del mese e chi proprio lo stipendio o la pensione non li ha. Perché con la crisi energetica e l’inflazione galoppante le spese sono aumentate vertiginosamente, ma gli stipendi sono rimasti gli stessi, creando nuove situazioni di disagio e acuendone altre. La crisi che morde. I bisogni che aumentano. Preziosissime, oggi più di sempre, le realtà che s’impegno per far fronte alle vecchie e alle nuove emergenza. E un novo impegno si concretizza a Fucecchio. l clan fuoco Res Mira del gruppo scout di Fucecchio quest’anno ha deciso di intraprendere un percorso di approfondimento sul tema della povertà. I ragazzi hanno deciso di farlo confrontandosi con alcune realtà locali e nazionali impegnate nell’aiuto alle persone bisognose.

A Roma hanno incontrato i rappresentanti di Sant’Egidio, una comunità nata 50 anni fa e diffusa in varie chiese che dedica una particolare attenzione alle periferie e agli emarginati. Un altro incontro importante è stato quello con Sheep Italia, una onlus che opera nel campo dei diritti umani e che tra i suoi tanti progetti ne ha uno con il quale distribuisce coperte ai senza dimora. Con loro i ragazzi di Fucecchio hanno realizzato una coperta fatta a maglia.

In ambito locale, invece, gli scout hanno incontrato l’associazione Semplicemente Odv, che a Fucecchio in via Trento 97 dispone di un "magazzino solidale" dove tutti i cittadini possono portare materiale didattico, giochi per bambini, vestiti in buono stato puliti e stirati, lenzuola, coperte, pannolini e prodotti per l’igiene di bambini e adulti, latte in polvere, accessori per neonati, mobili e tutto ciò che può essere utile per l’arredamento della casa (ulteriori informazioni su semplicementeonlus.com). Sono questi, infatti, alcuni dei principali bisogni del territorio, in un tempo in cui la fascia del disagio aumenta sempre di più. "Con quest’ultima realtà - raccontano i ragazzi - abbiamo svolto alcune attività volte a aiutare le persone bisognose attraverso la consegna di pacchi alimentari, aiutando anche i volontari nello smistamento in magazzino. Il nostro cammino si è compiuto con una raccolta di beni di prima necessità da donare all’associazione, ottenendo grandissimi risultati".