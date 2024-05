La corsa di Fabrizia Morelli. Al centro ambiente e diritti: "Qui siamo lontani dal Pd"

Fabrizia Morelli in campo per i Cinque Stelle. Una corsa solitaria. Quali le ragioni? "Non c’erano le condizioni per fare alleanze – dice Morelli –. Non c’erano neanche se il Pd avesse corso da solo, a Fucecchio. Figuriamoci con lo schieramento che sostiene Emma Donnini, in cui troviamo le compagini di Renzi e Calenda". Una candidatura arrivata al fotofinish, quella di Morelli. "Ci sono dei motivi seri - – spiega la candidata –: nel nostro movimento le scelte delle candidature hanno meccanismi più complessi degli altri partiti. E noi siamo felici che sia così". Ma torniamo alle mancate alleanze: "Io vengo dalla sinistra – spiega –. E oggi la sinistra che mi rappresenta l’ho trovata nei Cinque Stelle. Il Pd, siamo onesti, da tempo, ormai, non porta avanti politiche di sinistra".

Fabrizia Morelli è una donna battagliera che, in pochi minuti, snocciola, come un rosario, le tante cose che a Fucecchio non vanno ed alle quali – se dovesse essere eletta – intende mettere mano: "Stanno per arrivare sul territorio due nuovi supermercati – annuncia – sorgeranno dove ora ci sono campi verdi. Nuove colate di cemento per creare due supermercati in un Comune dove ce ne sono già tre: se sarà sindaco sono pronta a sdraiarmi su quei campi per impedire alle ruspe di iniziare a lavorare. E’ così che si intendono rilanciare i negozi di vicinato? Mi sembrano queste politiche di un territorio dove si vuole che la gente viva per mangiare, invece che di mangiar per vivere".

Tanti i tempi. Anche la sanità, nota dolente: "Abbiamo un progetto – spiega Morelli – coinvolgendo professionisti di varie specializzazioni, pronti ad andare incontro ai bisogni urgenti della fasce più deboli, quelle che non possono permettersi di ricorrere alla sanità privata, quando quella pubblica arranca fra mancanza di risorse e liste d’attesa che cono chilometriche". Particolare attenzione la candidata del Cinque Stelle la riserva poi alla tutela ambientale, con particolare attenzione, sul territorio, alla risorsa del Padule di Fucecchio. Alla presentazione della candidatura a sindaco del Cinque Stelle a Fucecchio, sono intervenuti l’onorevole Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle e la referente del gruppo territoriale Empolese Valdelsa del Movimento 5 Stelle Stefania Voli.

"La nostra democrazia è a rischio – ha detto Quartini –. Siamo davanti al peggior governo degli ultimi quarant’anni. laddove è possibile, e ci sono le condizioni, con il Pd abbiamo costruito convergenze per mettere la gambe ad un progetto di alternativa. A Fucecchio non c’erano le condizioni: corriamo da soli con una candidatura di grande livello".

Carlo Baroni