La compagnia Mignon promette risate

EMPOLI

Terzo appuntamento domani alle 17.15 al Teatro Shalom di Empoli con la terza edizione della rassegna in vernacolo “ShalominScena“. Sul palco gli attori della compagnia Mignon di Montelupo con “Speriamo ti pigli un accidente“, commedia in tre atti comici tratta da “L’amico e papà“ di Eduardo Scarpetta, per la regia di Daniele Corradini. Nell’opera di Scarpetta i protagonisti della storia sono Liborio, padre di famiglia all’apparenza integerrimo e Felice, il figlio di un suo vecchio amico ricco ma defunto. Felice, grato a Liborio per l’ amicizia dimostrata alla sua famiglia, cerca di rendersi utile, di dare consigli, per restituire i favori ricevuti dal padre e dal nonno cieco ma finirà solamente per creare una serie di danni al povero Liborio ed alla sua famiglia. Non solo Felice è uno sprovveduto combina guai ma il suo attuale stato d’animo – è a lutto per la perdita del padre – lo confina in uno spazio carico di negatività. Tant’è che tutti i personaggi, chi più e chi meno, avranno a che fare con lui e subiranno delle disgrazie, a loro dire, provocate dalla jella che Felice porta con sé. Ad interpretare i vari personaggi saranno Massimo Incardona, Daniele Corradini, Silvia Bartoli, Benedetta Manetti, Pietro Martelli, Samanta Caverni, Andrea Bronchi, Pietro Cacioli e Deborah Manetti. Domenica 3 marzo, poi, spazio a “Un cappello pieno di bugia“ di Antonella Zucchini con la compagnia di Marcignana.