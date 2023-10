La città verso il voto 2024: "Il comitato per Donnini"

FUCECCHIO

Si guarda già alle urne 2024. E si inizia ad uscire allo scoperto a sostegno delle candidature ufficializzate o di quelle che stanno emergendo. Per il centrosinistra avanza quella di Emma Donnini per succede ad Alessio Spinelli. A sostenere la sua candidatura sta nascendo un comitato di imprenditori, liberi professionisti, insegnanti, sportivi e persone impegnate nel mondo dell’associazionismo. Ci sono le prime dichiarazioni pubbliche. Stefano Logli, medico dice: "Sono venuto a conoscenza dell’intenzione di Emma Donnini di presentarsi candidata sindaco alle prossime elezioni – dice –. Conosco Emma da piccola e ho sempre apprezzato la sua gentilezza, l’umanità, l’intelligenza e la preparazione scolastica. Emma ha tutte le risorse e le qualità per affrontare le complessità di una società in rapida evoluzione sia dal punto di vista sociale che ambientale, che un territorio come Fucecchio presenta. Ha tutto il mio sostegno".

Patrizia Ferradini, imprenditrice: "Da oltre 50 anni, come imprenditrice, mi occupo dei bilanci delle aziende, e pensando a Emma, una persona che conosco da una vita, posso affermare che il suo personale bilancio fino ad oggi presenta un utile veramente sostanzioso. Non solo non le manca niente per poter fare il sindaco al meglio, ma ritengo che lei sia oggi la persona più adatta per interpretare al meglio i bisogni della gente".

Ivano Libraschi, presidente Atletica Fucecchio: "Emma Donnini è la migliore candidatura possibile per ricoprire la carica di sindaco di Fucecchio. Conosce perfettamente il territorio e tutte le varie sfaccettature della nostra comunità. In questi anni ha maturato un’esperienza importante da mettere al servizio delle persone, un’esperienza che è fondamentale per amministrare un Comune come Fucecchio". Giada Nocciolini, allenatrice Atletica Fucecchio: "E’ una persona intelligente, onesta e generosa, sempre pronta ad ascoltare gli altri e a comprenderne le ragioni. Credo che questa sia una qualità fondamentale per fare il sindaco". Lia Morelli, ex dirigente scolastica: "Sostengo Emma perché ne conosco personalmente le competenze sia professionali che amministrative – dice –. In particolare ho molto apprezzato la sua capacità e tenacia nel coinvolgere i giovani, “necessità” nella quale anch’io credo da sempre. Conosce profondamente la realtà del territorio, sempre attenta e disponibile nel dare risposte alle istanze di tutti".