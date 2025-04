La città, il verde pubblico e i lavori. Oltre le manutenzioni ordinarie: "Dalle segnalazioni dei residenti"

I cittadini hanno fatto segnalazioni. E il Comune le ha prese in carico. Si tratta di lavori sul verde pubblico che ha necessità di cura. E’ in corso la manutenzione ordinaria, con i tagli programmati dall’amministrazione comunale che stanno interessando prioritariamente parchi e scuole. Ma ci sono attualmente in corso anche interventi di manutenzione straordinaria sul territorio comunale di Fucecchio, realizzati – appunto – anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini. Nello specifico – spiega l’amministrazione comunale – ieri mattina è stato provveduto alla potatura dei lecci presenti in largo Trieste, a cui seguirà un intervento sul camminamento della parte bassa del parco Corsini, nel quale verranno abbattute alcune acacie secche e si provvederà alla sistemazione delle piante presenti lungo il percorso. Inoltre, in programma il taglio di alcuni rami di pino scoscesi presenti nel giardino in via di Fucecchiello, dietro al negozio di elettronica Nelli, lungo il camminamento utilizzato anche dai ragazzi all’uscita dalle scuole. Lavori che sono importanti anche per ragioni di sicurezza. Prosegue nel frattempo – fa sapere ancora l’amministrazione – il monitoraggio del verde da parte dei tecnici comunali, al fine di programmare nei prossimi giorni eventuali nuovi interventi che si rendano necessari: in caso di maltempo la mancata manutenzione può acuire la pericolosità.

"Siamo impegnati a rispondere alle necessità del territorio – commenta la sindaca Emma Donnini – anche a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, che ringrazio ed invito a continuare a fare attraverso i canali messi a disposizione dall’amministrazione".

Proprio a questo proposito la sindaca ricorda che per inviare segnalazioni e richiedere interventi di manutenzione è possibile contattare il numero dedicato 0571 268268 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18), oppure compilare il modulo dedicato presente sul sito internet del Comune e raggiungibile al link apposito sul sito del Comune che di fatto è un filo diretto fra cittadini e amministrazione comunale.