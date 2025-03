La città e i cantieri in centro: "Piazza Ceci, nuovi arredi e un’opera d’arte di Meini"

A pieno ritmo i lavori di riqualificazione di piazza Padre Ceci, a Fucecchio: anche questo è un intervento inserito all’interno del bando "Rigenerazione urbana", interamente finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le opere dal costo complessivo di 209 mila euro, prevedono il rifacimento del marciapiede lungo il perimetro della piazza e la messa in sicurezza del passaggio lungo la chiesa della Vergine, in cui sarà realizzato ex novo un marciapiede. Saranno inoltre installate – spiega l’amministrazione – tre fioriere in corten e due panchine in legno, e sarà rinnovata l’illuminazione. A completamento della piazza, sarà installata un’opera d’arte dedicata a Padre Ceci, realizzata dall’artista Andrea Meini: si tratta di un trittico di 5x1,6 metri che sarà posizionato sul lato d’ingresso della piazza.

Il termine dell’intervento previsto dal progetto è per la fine di agosto, ma la direzione dei lavori auspica di terminare in anticipo rispetto alla tabella di marcia. "Dopo corso Matteotti, piazza Amendola e piazza La Vergine, un altro intervento che cambierà il volto del centro di Fucecchio – spiega la sindaca Emma Donnini -. Grazie alla capacità dell’amministrazione di intercettare i fondi del Pnrr, stiamo procedendo spediti con i progetti di rigenerazione urbana, nel quale rientra appunto la riqualificazione di piazza Padre Ceci, spazio che sarà restituito alla comunità più bello, funzionale ed accogliente". La città ed il territorio sono al centro anche di altri importanti cantieri, sia sul fronte della scuole, che per la rete viaria: operazione di grande portata è l’adeguamento del strada 436, i cui lavori sono in una fase cruciale.