La Chiesa di San Regolo ospita il galà lirico firmato ’Il Contrappunto’

MONTAIONE

Prosegue il fine settimana dedicato alla musica classica alla Chiesa di San Regolo, in piazza della Repubblica a Montaione. Dopo l’apprezzato concerto di chiusura dell’Accademia Toscana Musicale di ieri, intitolato “Giovani talenti“, nel tardo pomeriggio odierno (a partire dalle ore 18) spazio al “Galà lirico“, a cura dell’associazione Il Contrappunto in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. Dalle note di Bach, Schubert, Schulhoff, Liszt, Tchaikovsky, Rachmaninov, Wild, Paganini e Chopin si passerà quindi alle esibizioni del soprano Marina Fratarcangeli e del baritono Carlo Morini, che saranno accompagnati da Giacomo Benedetti al pianoforte e all’organo.

Un altro appuntamento quindi di ottima musica per tutti gli appasionati della musica lirica e per coloro che si vogliono avvicinare a queste atmosfere classiche. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal Comune di Montaione. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 338 1930949.