La Casa di Comunità è pronta. Sarà operativa a primavera. Intitolata all’ex sindaco Giomi

I lavori relativi alla Casa di Comunità sono ormai terminati: resta da arredare l’interno del nuovo immobile, che di questo passo entrerà in funzione a tutti gli effetti la prossima primavera. Lo ha fatto sapere il sindaco Alessio Mugnaini, a seguito del sopralluogo effettuato pochi giorni fa insieme ai consiglieri comunali all’interno del cantiere della nuova "area sanitaria" dove sorgerà il nuovo Polo della Salute di Montespertoli (per un’operazione da circa 4 milioni di euro portata avanti da USL Toscana Centro e dal Comune). "La struttura ospiterà anche sette ambulatori per i medici di famiglia. Gli arredi dovrebbero essere consegnati il mese prossimo – ha commentato Mugnaini a tal proposito, facendo il punto – per quanto riguarda il trasferimento definitivo di tutti i servizi, possiamo ipotizzare di completare l’operazione entro il prossimo maggio".

Il nuovo edificio sarà oltretutto intitolato alla memoria dell’ex-sindaco Aurelio Giomi, scomparso nove anni fa, stando a quanto deliberato dalla giunta sul finire dello scorso anno. Diverso è invece il caso del secondo edificio, quello che dovrà ospitare la nuova sede della Croce d’Oro Pubblica Assistenza: in quest’ultimo caso specifico, la data di fine lavori è stata prorogata al prossimo 30 aprile. L’amministrazione ha fatto sapere che il cantiere ha subìto una serie di sospensioni anche a causa di alcuni ritardi nelle forniture, in passato. E che rispetto al progetto originario saranno realizzate due pensiline per far sì che gli utenti aspettino al coperto, a fronte di un’operazione aggiuntiva da circa 600mila euro in parte coperta con risorse comunali. Il lavoro sta comunque proseguendo: per quel che riguarda per l’appunto l’"edificio B sono state completate le parti in legno e calcestruzzo, mentre è in corso di completamento il cappotto esterno. Nelle prossime settimane sarà dunque la volta della parte impiantistica e della finitura" e a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.

Giovanni Fiorentino