La ’Casa delle Arti Sceniche’ Dove si incontrano nuove idee

Un luogo fisico di incontro tra arti e discipline diverse. Un contenitore di cultura per accogliere idee e progetti nuovi. Un posto inclusivo, aperto a tutti, purchè appassionati di arte e spettacolo. Si chiama "La Casa delle Arti Sceniche" e nasce a Montelupo Fiorentino dalla collaborazione tra più associazioni locali. Protagoniste dell’iniziativa sono Teatrombria, Asd Sporting e la Compagnia Teatrale Mignon: tre realtà accomunate dalla passione per il teatro che insieme hanno dato vita ad uno spazio speciale. Aspiranti attori, fatevi avanti. Obiettivo, far incontrare diverse esperienze artistiche, approfondire e conoscere i vari linguaggi del teatro, da quello classico al teatro di figura e delle ombre. Un centro di socializzazione e apprendimento dove lo sport e il movimento si integrano con le arti della scena.

"La Casa delle Arti Sceniche" accoglierà varie iniziative tra cui spettacoli, laboratori e incontri di approfondimento a tema. Si parte con un corso teatrale aperto a tutti, professionisti e non, attivo già da questo mese. In calendario poi, un corso di propedeutica teatrale, incontri sulle varie tecniche (dalla recitazione all’improvvisazione, dal canto al teatro delle ombre): tutte iniziative alle quali seguirà una fase esecutiva vera e propria ovvero uno spettacolo finale. Un saggio per mettere a frutto le nozioni acquisite. Il corso sarà tenuto da professionisti del settore come Anna Di Maggio, Claudio Cinelli, Grazia Bellucci e Alessando Verdecchia. Il primo incontro gratuito (si consiglia la prenotazione al 3478504217) sarà il 22 febbraio alle 21 nella sede di Asd Sporting in via Caltagirone, nella zona industriale delle Pratelle.