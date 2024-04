La carica dei duecento. Una marea rosa in piazza per la salute delle donne

Un’ondata rosa per sostenere le donne in terapia oncologica. Erano circa in duecento ieri mattina in piazza Farinata degli Uberti per il flash mob ’Donna dopo donna’ organizzato da Astro in collaborazione con l’Uisp Empolese Valdelsa. Una marea rosa di solidarietà per un’iniziativa che ha colorato tutta la piazza e ha davvero colto nel segno. Un flash mob da Guinnes dei primati tutto al femminile annunciavano nel volantino gli organizzatori, e così è stato.

In tantissimi si sono dati appuntamento in piazza dei Leoni con una maglia rosa per ballare a ritmo di musica la coreografia pensata da Andrea Zichella sulle note di ’Toca Boca’. "Sono onesto, ci ho provato anche io ma sono inciampato due o tre volte", scherza il presidente di Astro, Paolo Scardigli, felice per l’ottima riuscita dell’iniziativa. "È andata benissimo, siamo davvero soddisfatti – commenta a margine della manifestazione –. La partecipazione è stata altissima, ringrazio le istituzioni presenti e don Guido che ci ha consentito di usufruire del sagrato della chiesa tra una messa e l’altra, sforando anche un po’ rispetto ai tempi previsti".

Il ricavato delle offerte andrà a finanziare il servizio di trasporto delle malate oncologiche negli ospedali fuori dall’area dell’ Empolese Valdelsa. "Al di là del flash mob – riprende il presidente della onlus –, sono venute al gazebo tante persone per chiedere informazioni sui nostri servizi, è un segnale importante. La prevenzione contro i tumori al seno è fondamentale e non vogliamo allentare l’attenzione". L’impegno di Astro non si ferma: in ponte ci sono tante altre iniziative. A partire da giugno quando è in programma il rinnovo delle cariche sociali.