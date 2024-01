La benedizione del Papa: "Una gioia immensa. Ci ha ringraziato per il nostro impegno"

Più di 80 pullman diretti in Vaticano. C’era anche una delegazione dell’Empolese Valdelsa all’udienza papale riservata per Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie. L’incontro si è svolto nell’aula Paolo VI e ha visto la partecipazione di oltre 4mila persone, fra soci e dipendenti di Unicoop Firenze e volontari delle associazioni del territorio che collaborano con le sezioni soci Coop. Tra questi, in rappresentanza dell’Empolese Valdelsa, il presidente Auser Verde Argento, Donato Petrizzo e Daniela Tinghi, presidente territoriale. Una giornata speciale e una grande emozione per i partecipanti che, anche da Empoli, hanno raggiunto Roma per incontrare il Pontefice. Papa Francesco ha accolto la delegazione con un ringraziamento per l’impegno solidale portato avanti da Unicoop negli anni.

"Il Santo Padre – ha raccontato Petrizzo – ha insistito molto sul ruolo sociale e di aiuto alle persone bisognose della cooperazione, sottolineando che non può essere il profitto l’unico scopo della grande distribuzione. È stato bellissimo ascoltarlo". Francesco è poi sceso accompagnato nella sua carrozzella, in platea a salutare i presenti, commosso dal sentito applauso. "Sono contento di incontrarvi, così numerosi – questo uno stralcio del suo lungo discorso – Cari amici, grazie per quello che fate, in Italia e all’estero; in particolare, in questo momento drammatico, a sostegno della martoriata Ucraina. Continuate a puntare, nel vostro lavoro, allo sviluppo integrale della persona, alla crescita comunitaria nella condivisione di risorse e competenze, all’inclusione valorizzando ciò che ciascuno porta di proprio, per il bene di tutti. Vi benedico e vi auguro ogni bene per l’anno da poco iniziato".