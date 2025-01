La Befana vien di notte.... Spettacoli di teatro, musica, giochi, dolci. Infine i re Magi a cavallo

Dolci, spettacoli, divertimento e cultura. La Befana chiama, i comuni rispondono con un calendario straboccante di attività. Se a Gambassi Terme la "Befana dei BambinI" prende vita alle 17 dalla palestra comunale, a Montaione si anticipa alle 15, con un pomeriggio di magia in piazza della Repubblica. Il format? Spettacolo di giocoleria e merenda con i bomboloni e cioccolata calda (in caso di pioggia, ci si sposta al Teatro Scipione Ammirato). A Montespertoli l’Epifania porta in piazza del Popolo il duo di maghi "Tale Illusionist", insieme ad attrazioni, tappeti elastici e il gioco del tiro a segno. Festa grande a Castelfiorentino: negozi aperti per i saldi e la Befana scortata dal corteo dei Re Magi a cavallo. Alle 15 in piazza Grandi i figuranti di "Passi di Luce" con musici e sbandieratori delle contrade San Pierino e Le Botteghe di Fucecchio sfileranno verso piazza del Popolo, dove avverrà la deposizione dei doni al cospetto della Natività. A seguire, distribuzione delle calze e foto ricordo con la Befana. Alle 16.50 di fronte al teatro, i bambini potranno partecipare bendati al gioco della pentolaccia, e alle 17 tutti pronti per lo spettacolo gratuito "Barba Fantasy Show". In scena al Teatro del Popolo, un attore-pittore-giocoliere e clown che saprà conquistare adulti e piccini. A Cerreto Guidi, in piazza Umberto I e in piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito di "Cerreto Ciok. Mercato del Cioccolato Artigianale", si potrà assistere all’arrivo dei Re Magi dalla Palazzina dei Cacciatori, fino alla Pieve di San Leonardo. Sempre domani, a Stabbia, l’oratorio parrocchiale di via Francesca ospiterà la festa conclusiva dell’Epifania. A Vinci, fino a domani si potranno visitare i "Presepi geniali", mentre a Petroio il presepe artistico rimane aperto fino a domenica 12. Al Circolo di Faltognano, alle 20 di oggi c’è la Befanata dei Poeti per dare voce a temi e personaggi che hanno caratterizzato il 2024, secondo la poesia in ottava rima tipica del Montalbano. A Vitolini, domani, nella piazza antistante la chiesa di San Paolo Apostolo, la Compagnia degli Ortacci organizza "Un girotondo con la Befana": dalle 15 attrazioni e calze per tutti. A Fucecchio la Befana si incontra già da oggi. Il villaggio di Natalia ospita dalle 10 alle 18 "Lo Spuntino con la Befana" per bambini dai 2 ai 12 anni. Tra il laboratorio “Pinocchio e il legno“ e quello di “Willy Wonka“ dedicato al cioccolato, si aspetterà il volo della vecchietta previsto per le 16,30. Infine, l’Epifania è in musica a Capraia Fiorentina. La Corale Santa Grania organizza un concerto alle 18 nella chiesa della Santissima Annunziata mentre già oggi pomeriggio si potrà partecipare alla rievocazione storica "La magia dei Magiin Castello", alle 15,30 da piazza Pucci. Attesa per la tradizionale regata con le Astro Dragon Ladies in riva all’Arno. La Befana a Limite scende in acqua sul "Dragone" alle 11, dalla sede dei Canottieri. A Certaldo domani il tradizionale arrivo della Befana targata Pro Loco che porterà la calza ai bambini presenti in piazza Boccaccio alle 15.30. A seguire, sul sagrato della propositura di San Tommaso, l’arrivo dei Re Magi, organizzato dalla parrocchia. A Certaldo Alto è sempre tempo di presepi. Nella “Limonaia” si può ammirare il presepe artistico realizzato dall’Associazione centro storico di Certaldo Alto. Passando in Certaldo Alto inoltre, meritano una visita anche le decine di Presepi realizzati dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo nel Chiostro del Convento degli Agostiniani.

Ylenia Cecchetti