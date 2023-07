’La battaglia dei cuscini’ arriva in piazza dei Leoni Uno spettacolo per tutti

EMPOLI

Sta volgendo al termine il programma della rassegna “Paese dei raccontatori“, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Domani sera è infatti in programma il penultimo appuntamento in piazza Farinata degli Uberti con la divertentissima e coinvolgente battaglia dei cuscini, produzione della Compagnia Melarancio. Uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Per informazioni è possibile contattare Giallo Mare Minimal Teatro telefonando allo 0571 81629 o scrivendo al [email protected] Tutti gli aggiornamenti si possono invece trovare sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione stessa.