Empoli: Kovalenko, un gol per Kherson. La dedica all’Ucraina nella vittoria col Napoli

Empoli, 12 novembre 2023 – Nella gioia di una città intera c’è la storia di una dedica speciale. Empoli impazzisce di gioia per una vittoria insperata quanto cercata al San Paolo di Napoli contro la squadra campione d’Italia. Lo 0-1 arriva all’ultimo, grazie alla bella rete del centrocampista Viktor Kovalenko, un tiro di destro poco dentro l’area di rigore che gela il San Paolo sotto la pioggia.

Napoli-Empoli 0-1, vittoria preziosa

"Sono molto felice, anche per la mia Ucraina". Queste le parole di Viktor Kovalenko, centrocampista dell'Empoli intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna per 1-0 contro il Napoli: "Una vittoria pesante per noi e per i nostri tifosi. Dedico questo gol e questi tre punti anche all'Ucraina e alla mia città".

E la sua città è Kherson, un simbolo in Ucraina, conquistata dai russi e poi liberata proprio un anno fa. Un anniversario e un gol che il ragazzo, 27 anni, non può non dedicare ai luoghi in cui è nato e cresciuto.

Il calciatore è di proprietà dell’Atalanta, che lo ha girato in prestito negli ultimi due campionati. Ha militato nello Shaktar Donetsk, la più importante squadra ucraina. Viene da mesi molto difficili, nei quali ha assistito all’invasione del suo Paese, ai lutti e al terrore dei bombardamenti. Adesso il gol, che in qualche modo lascia un sorriso nel calciatore, così a lungo in pena per parenti e amici a Kherson.