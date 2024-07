Keu, l’onda lunga del caso pisano: "Vogliamo rassicurazioni e bonifica"

Empolese Valdelsa, 2 luglio 2024 – Si riaccendono i riflettori sui possibili danni alla salute provocati dal Keu. Nei giorni scorsi a Crespina Lorenzana sono stati rilevati in almeno due pozzi "valori al di sopra dei limiti di concentrazione soglia contaminazione per le acque sotterranee di cromo esavalente e nichel", tanto che il sindaco ha emesso un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua. Quello della contaminazione dei pozzi era una preoccupazione riscontrata anche nel territorio dell’Empolese Valdelsa interessato dall’inchiesta. Lo scorso marzo i residenti, non ricevendo comunicazioni da mesi, avevano manifestato le proprie preoccupazioni al riguardo: Arpat, interrogata da La Nazione, evidenziò come nelle analisi effettuate non c’erano particolari criticità e che le analisi sarebbero continuate seppur con modalità diverse.

Nella fattispecie si spiegò che si era passati ad un monitoraggio "ragionato", solo su alcuni pozzi, in grado di dare "risultati con maggiore valenza scientifica". Fu anche convocata una Commissione consiliare congiunta per fare il punto sulla situazione con i tecnici di Arpat. Il ‘caso-Crespina’, però, riaccende le paure. L’Assemblea Permanente no-keu, attraverso una nota, chiede senza se e senza ma "la bonifica immediata di tutti i siti" compreso Empoli: "Vorremmo sottolineare che nel comune di Empoli lungo la 429 le tonnellate di Keu sono 8mila in un tratto lungo 200 metri e di piano di caratterizzazione si è cominciato a parlare nel 2023. Chi garantisce che al prossimo controllo non accada anche sul nostro territorio quello che sta avvenendo a Crespina Lorenzana?"

Il Comitato fa notare che a Crespina Lorenzana il procedimento per arrivare alla bonifica era partito nel 2021, poi slittato per un ricorso al Tar di Acque Spa. Un sito lungo 1,5 km, dove sono state sepolte 1.800 tonnellate di Keu, una quantità ben inferiore a Empoli. Il parallelo tra i due siti sta nella logica delle legittime preoccupazioni della cittadinanza che chiede rassicurazioni e bonifica. Un tema su cui, peraltro, il nuovo sindaco Alessio Mantellassi si è impegnato durante la campagna elettorale, promettendo di tentare di intercettare fondi per non legare la bonifica ai tempi della giustizia.