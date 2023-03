Ridere dei problemi quotidiani: Katia Beni e i ragazzi di Cerbaiola insieme sul palco per beneficenza

Katia Beni

Empoli, 20 marzo 2023 – Uno show che si potrebbe definire un assemblaggio di follia e comicità, dove tutto diventa possibile. Uno spettacolo in cui si parla di quei problemi quotidiani che più o meno ci troviamo tutti ad affrontare, giorno dopo giorno, sul lavoro, in amore, nei rapporti personali. Sul palco c’è Katia Beni, attrice fiorentina, interprete della comicità toscana ma non solo, che per l’occasione sarà spalleggiata dal ’cast’ dei ragazzi di Cerbaiola. L’appuntamento è per sabato 22 aprile, alle 21, al teatro Il Momento di Empoli. "Uno show che fa bene prima e dopo i pasti, dove se ti lasci andare ti divertirai", garantiscono gli organizzatori. Ma soprattutto, partecipando alla serata, si dà un contributo concreto all’associazione I Ragazzi di Cerbaiola che sta raccogliendo fondi per l’acquisto di un pulmino per il trasporto e l’accompagnamento dei disabili e che sarà dato in prestito alle Pubbliche assistenze per chiunque ne avesse bisogno.

“Katia Beni – esordisce il presidente dell’associazione vicina al centro diurno, Rolando Terreni – ci ha fatto un bel regalo prestandosi alla nostra causa. È una bravissima attrice, molto sensibile". L’artista porterà in scena un ritratto spietato e tenero dei comportamenti del genere umano: donne, uomini, giovani e anziani, visti attraverso i loro splendori e le loro miserie. "I nostri ragazzi la affiancheranno con una performance di danza creativa – spiega Terreni – Balleranno su una coreografia che stanno imparando con gli operatori della struttura ".

Per partecipare allo spettacolo di beneficenza è già possibile prenotarsi telefonando al numero 334 1435146. Il costo del biglietto è di 10 euro; i bambini sotto i cinque anni entrano gratis. Il teatro è una delle numerose attività in cui il gruppo dei ragazzi del centro diurno empolese è impegnato. All’interno della struttura vengono svolti vari laboratori artistici. Una delle arti in cui i ragazzi sono particolarmente abili è quella del mosaico. Sono tante le opere realizzate con questa tecnica e donate a Comuni e istituzioni. Una mostra di mosaici ceramici, in occasione dei 30 anni di attività del centro, è stata anche ospitata nella sede della Regione Toscana, riscuotendo un gran bel successo.