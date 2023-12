Jungle Bell Weekend. Due giorni di musica

Torna per la seconda edizione, l 8 il 9 dicembre, di Jungle Bell Weekend, la rassegna musicale organizzata da ’La Limonaia’ di Fucecchio per consentire al pubblico, specialmente dei più giovani, di approcciarsi e conoscere generi musicali e artisti alla continua ricerca di un prodotto culturale di alto livello, non uniformandosi alle mode e alle convenzioni. La rassegna inizia in occasione del “ponte” dell’Immacolata, simbolicamente momento di apertura del periodo natalizio, per proseguire con la Vigilia e il concerto di Natale, come da tradizione del live club ospitante che da quasi un ventennio, ogni anno, accoglie il suo pubblico per festeggiare il Natale insieme e terminare, la notte dell’ultimo dell’anno, con una serata interamente dedicata alla Subcultura.

L’intera rassegna è patrocinata da Regione, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fucecchio. Jungle Bell Weekend sarà dedicato a “Il Concerto che vorrei” progetto di KeepOn Live, l’associazione di categoria dei live club e dei festival italiani,