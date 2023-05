Ippoterapia per ragazzi disabili. E c’è anche una raccolta fondi

Come l’ippoterapia può davvero migliorare la qualità della vita delle persone disabili: ne avremo un saggio importante il prossimo 15 giugno, quando il Centro Ippico Toscana Equitazione - che si trova nel territorio di Montespertoli, in bellissima posizione tra Chianti e bassa Pesa - ospiterà la manifestazione ’Diversamente uguali’.

L’iniziativa in programma ha appena ricevuto il patrocinio del Comune, proprio a causa dell’obiettivo "primario di promuovere sport integrati con il cavallo in favore di soggetti diversamente abili". Non solo: vi sarà altresì una raccolta di fondi per l’acquisto di un cavallo e sella da destinare a questi ragazzi. La stessa ‘location’ dell’evento, nel verde e in una zona effettivamente incontaminata, favorisce questo tipo di approccio.

L’ippoterapia come sistema strategico con questi fini venne introdotta già dagli anni ’70, e progressivamente ha conquistato sempre maggiori consensi. Come spiegano alcuni siti di informazione specializzati per il mondo della disabilità, l’attività connessa all’equitazione può portare a miglioramenti funzionali psichici e motori tramite le capacità relazionali sulla linea uomo-cavallo. Già il legame che si instaura con il cavallo stesso è di assoluto rilievo sotto il profilo affettivo. Poi c’è il profilo motorio sportivo da mettere in luce. Per l’ippoterapia sono scelti di solito cavalli che si sa essere adatti. Ad esempio, notoriamente docili, di una certa età e di taglia non molto grande. E’ importante avere anche una specifica selleria. Tutto ciò sarà pronto al centro ippico per il 15 giugno, e al di là dell’iniziativa sarà decisamente rilevante la raccolta di fondi che - appunto per la donazione del cavallo e dell’apposita sella - può far vedere un domani più roseo a tanti ragazzi. Nei prossimi giorni si conosceranno tutti i dettagli di questa manifestazione, che potrà avere importante seguito.