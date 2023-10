Interruzione idrica in alcune frazioni

Programmata per la mattinata di domani una sospensione dell’erogazione idrica. L’interruzione si avrà nello specifico dalle 8 alle 13 e riguarderà le vie Giotto, Buonarroti, Sanzio, Montemaggiori e i viali Potente e Zanini nelle frazioni di Castelfiorentino, Petrazzi, Malacoda e Monteolivo. A comunicarlo e Acque Spa, che specifica come la mancanza di acqua per cinque ore sarà necessaria per permettere dei lavori sulla rete idrica. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Inoltre, l’azienda fa sapere che in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a lunedì 16 ottobre. Per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.