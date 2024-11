Intelligenza artificiale tra i banchi. L’assistente? Adesso è virtuale. Una bussola per scegliere gli studi

Dubbi sul futuro? Incognite sul percorso di studi da intraprendere? C’è Hal a rispondere con tempestività e precisione a ogni tipo di quesito. Prende il nome dal leggendario supercomputer di bordo della nave spaziale Discovery del film ’2001: Odissea nello Spazio’, ed è stato progettato per interagire con chiunque voglia informazioni sui corsi offerti dalla scuola, rispondendo in modo semplice e immediato a domande e curiosità.

L’Its Academy Prodigi di Empoli ora ha nel suo team un nuovo membro. Non è in carne e ossa, vero. Ma Hal ha un’"intelligenza" invidiabile e come assistente virtuale neo assunto, ci sa davvero fare. Un aiuto creato con l’intelligenza artificiale dalla Scuola di Alta Formazione sull’Informatica e il Digitale di via della Piovola che si distingue proprio per una formazione altamente specializzata in ambito tecnologico, lavorando in stretta collaborazione con aziende, università e centri di ricerca. La scuola offre corsi biennali che combinano teoria e pratica, progettati in collaborazione con le aziende del settore e dai professionisti del mondo delle imprese. Tutte le informazioni sui corsi in partenza, per supportare gli studenti nelle scelte formative, ora sarà Hal a fornirle. L’assistente virtuale spunta come un’icona sul sito dell’Its Academy Prodigi, aprendo la chat in basso a destra. Basta un clic e la conversazione è aperta. Oltre a contattare la segreteria scolastica via telefono ed email, prenotando incontri virtuali con i referenti della scuola, gli studenti potranno appoggiarsi ad Hal, che va ad affiancarsi agli altri canali di comunicazione già attivi. Lo sviluppo di questo nuovo strumento fa parte del progetto di potenziamento dei laboratori della scuola, reso possibile grazie ai fondi Pnrr.

"L’introduzione di Hal - spiega Paola Castellacci, presidente della Fondazione Its Academy Prodigi - risponde all’esigenza di offrire un contatto immediato e veloce per i ragazzi che si trovano a scegliere il proprio percorso di studi. In una fase così delicata, poter contare su risposte rapide è fondamentale, e visto che quest’anno abbiamo ben due corsi dedicati all’Intelligenza Artificiale, adottare un assistente virtuale ci è sembrato particolarmente adatto". I corsi sull’intelligenza artificiale hanno fatto il sold out. Iscrizioni chiuse; lo conferma Hal, con un pizzico di orgoglio.

Y.C.