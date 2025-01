Insulti razzisti durante la gara dei dilettanti. Lui si difende e viene espulso

Gambassi Terme (Firenze), 16 gennaio 2025 – Insultato da un avversario, che gli ha mimato il gesto della scimmia. Ma quando Gueye Elhadji, attaccante del Gambassi Terme, lo ha invitato a ripetere il gesto davanti a tutti, l’arbitro lo ha espulso.

Il brutto episodio di razzismo è avvenuto durante la gara di ieri pomeriggio, 15 gennaio, tra Gambassi Terme e Atletico Etruria, squadra di Collesalvetti. La sfida, valevole per la Coppa Toscana di Prima Categoria, è terminata con il successo degli ospiti per 2-1, ma a far discutere è soprattutto quanto accaduto nel finale.

L’attaccante dei livornesi, come riporta Il Tirreno, si sarebbe avvicinato all'esterno di attacco del Gambassi, autore tra l'altro del gol dei locali, mimando il gesto della scimmia. Il 29enne avrebbe reagito all'insulto razzista chiamando gli altri calciatori e invitando l'avversario a ripetere il gesto davanti a tutti, venendo però espulso dall'arbitro. Da lì è scoppiato un breve parapiglia. Pronto l'intervento di compagni e avversari per allontanare i due giocatori, evitando che la situazione degenerasse. Ma Gueye è stato comunque espulso.