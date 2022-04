"Installate telecamere alla scuola di Ponzano" Dopo l’incendio, si alza l’allarme sicurezza

EMPOLI

L’incendio doloso che ha colpito, nella notte tra il 30 e 31 gennaio la scuola materna di Ponzano, provocando danni ad una paratia esterna dell’entrata principale ed alla Serra è stato oggetto di discussione del consiglio comunale a seguito di un’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia. "In quell’incendio – riferiscono il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed i consiglieri Federico Pavese e Gabriele Chiavacci del gruppo consiliare – sono stati danneggiati irreparabilmente l’entrata della scuola, i cassonetti e la struttura esterna della serra, tuttavia ancora oggi dopo l’avvio delle indagini restano ancora celate nell’anonimato l’identità dei malfattori. Dalla risposta fornitaci dal sindaco Barnini sembrerebbe che il danno sia stato riparato in breve tempo e che sarà apportato un progetto di riammodernamento della struttura". Fratelli d’Italia ha chiesto che vangano installate telecamere perimetrali all’area scolastica "per evitare che eventi del genere non si ripresentino né oggi né in futuro che, dalle parole proferite, sembrerebbe aver accolto".