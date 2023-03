’Insieme cantando’ Il concorso entra nel vivo

FUCECCHIO

Ci siamo. Si entra nel vivo. E si tratta di uno degli appuntamenti musicali più attesi e seguiti di Fucecchio, ormai entrato a far parte del cartellone delle manifestazioni locali. Ecco la seconda selezione del Concorso canoro nazionale Città di Fucecchio riservato a cantanti e gruppi musicali, promosso da Vittorio Fanciullacci in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e il Comune di Fucecchio. Il concorso, lo ricordiamo, è aperto a tre categorie: Baby, Junior, Senior. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti: la terza selezione è in programma sabato 29 aprile alle 21 centro di aggregazione La Calamita. Poi occhi dei concorrenti e delle tifoserie puntati sulla semifinale che è in calendario per sabato 20 maggio alle 21, sempre al centro di aggregazione La Calamita. Quindi la finalissima che richiamerà un folto pubblico che si terrà sabato 8 luglio 2023 alle 21 al centro di aggregazione La Calamita che ospita tutte le tappe della manifestazione.