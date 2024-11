Inizia il weekend dedicato alla ceramica

Sarà un fine settimana completamente dedicato all’arte quello ormai alle porte a Montelupo. Domani alle 17, con ritrovo in piazza della Libertà, sarà infatti inaugurata la mostra diffusa "Cantieri Montelupo 2024", con una visita guidata a cura di Christian Caliandro tra le botteghe del centro cittadino che ospitano le opere realizzate dai vari artisti che hanno partecipato, quali Victoria DeBlassie, Veronica Montanino, Pamela Diamante e Giovanni Ceruti, affiancati – come prevede il format ormai ben rodato del progetto, giunto alla sua quarta edizione – dai ceramisti Beatriz Irene Scotti e Veronica Fabozzo, Ivana Antonini, Patrizio e Stefano Bartoloni, con la collaborazione di Marco Ulivieri. Visita che sarà ripetuta anche sabato alle 11 e alle 17, mentre sempre sabato alle 15 e alle 16.30 visite guidate all’Archivio Museo Bitossi. Domenica alle 10, invece, sarà protagonista l’Atelier Marco Bagnoli (prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]). Alle 16 e alle 17, infine, visita guidata al Museo della Ceramica e alla mostra "Terre di Spezierie". Al termine laboratorio per bambini dedicato alle antiche tecniche e tradizioni legate alla preparazione delle spezie, mentre gli adulti potranno assistere alla dimostrazione di un artista artigiano. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0571 1590300 o scrivere a [email protected].