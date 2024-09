Incognita Fazzini dopo l’infortunio. Meglio Belardinelli e Zurkowski

Come era auspicabile Jacopo Fazzini è rientrato a Empoli, dove si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio rimediato con la Nazionale Under 21. Giovedì scorso, infatti, era uscito dopo pochi minuti della partita contro il San Marino, poi vinta 7-0 dall’Italia, per le qualificazioni all’Europeo di categoria accusando un problema muscolare. La speranza è che il giovane talento viareggino si sia fermato in tempo evitando così un’eventuale lesione. In ogni modo la sua presenza per la gara di sabato prossimo al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro la Juventus è in forte dubbio. Anche perché, come già dimostrato nella passata stagione, la società non ha nessuna voglia di affrettare il rientro degli infortunati rischiando magari di peggiorare la situazione. Per quanto riguarda il resto della squadra anche ieri ha continuato a lavorare al mattino al Sussidiario, come farà anche oggi prima di tornare poi in campo lunedì prossimo, con De Sciglio unico a lavorare a parte per sfruttare al meglio questa sosta per avvicinarsi alla condizione dei compagni. Costanti i progressi di Pellegri, che dimostra di stare bene fisicamente. Proseguono positivamente anche i recuperi di Belardinelli e Zurkowski con la speranza di tornare ad averli disponibili magari per fine settembre. Sempre assenti gli altri infortunati Perisan ed Ebuehi. Per quanto riguarda la formazione anti-Juve ancora è presto, ma la sensazione è che sulla trequarti ci sarà spazio per Esposito e Solbakken.